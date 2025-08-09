Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 9 de agosto de 2025

Pronóstico diario

Hoy en Formosa, el clima presenta un panorama parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C. Aunque no se prevén lluvias significativas, la humedad alcanzará niveles del 96%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más fresco. Los vientos soplarán con una intensidad promedio de 5 km/h, ofreciendo una sensación de frescura matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente cubierto. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 20.5°C, proporcionando un clima más cálido hacia el mediodía y tarde. La humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo un factor a considerar, mientras que los vientos se mantendrán suaves, oscilando en torno a los 9 km/h. Este clima agradable es ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda llevar abrigo ligero al atardecer. El sol se pondrá a las 18:08, marcando el final de un día parcialmente nuboso pero templado.