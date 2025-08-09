Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 9 de agosto de 2025

Clima y Ambiente

Hoy en Jujuy, el clima comenzará con una mañana mayormente despejada. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, proporcionando un comienzo fresco para el fin de semana. No se esperan precipitaciones ni lluvias durante el día. La humedad alcanzará un máximo de 46%. Si estás planeando salir, te recomendamos usar ropa abrigada durante las primeras horas.

Más detalles sobre el clima

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, Jujuy experimentará cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 18.4°C, ofreciendo un clima agradable para disfrutar actividades al aire libre. El viento soplará a una velocidad máxima de 10 km/h, lo que proporcionará una brisa ligera que será cómoda para la mayoría de las personas. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre o una cena al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 9 de agosto de 2025

En términos astronómicos, el sol hoy en Jujuy saldrá a las 08:01 y se pondrá a las 18:41. Estos horarios son ideales para planificar cualquier actividad al amanecer o al atardecer, como una caminata o una sesión de fotografía.