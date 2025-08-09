Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 9 de agosto de 2025

Hoy, el clima en Mendoza se presenta con una atmósfera parcialmente nubosa durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en 6.6°C, proporcionando una sensación fresca. Los vientos alcanzarán velocidades hasta de 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea ligeramente más baja. La humedad relativa rondará el 62%, por lo que se espera que sea un comienzo de día húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, el panorama se mantendrá similar, con las nubes dispersándose parcialmente para dar lugar a cielos más claros. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17.5°C, generando condiciones más agradables y cálidas. El viento continuará soplando con rachas que llegarán a los 13 km/h, ofreciendo una brisa refrescante. A medida que avance la noche, el termómetro comenzará a descender nuevamente. Afortunadamente, no se prevé precipitación para el día de hoy, lo que permitirá actividades al aire libre con tranquilidad.