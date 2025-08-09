Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 9 de agosto de 2025

Clima hoy

Esta mañana en Neuquén nos despertamos con un clima mayormente nuboso y temperaturas que comienzan en los 4.9°C. Durante las primeras horas del día, el pronóstico menciona la posibilidad de cielo parcialmente nublado con intervalos de sol. La brisa será un poco más intensa, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h desde el norte, aunque no se prevé lluvia, ya que el porcentaje de precipitación es bajo, situándose en 0%

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos mayormente nubosos y la temperatura subiendo hasta un máximo de 17°C. Los vientos continuarán con una velocidad parecida a la de la mañana, pero los niveles de humedad serán más altos, alcanzando hasta un 75%. Se recomienda estar preparado para un clima fresco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 9 de agosto de 2025

Por último, para quienes estén interesados en las observaciones astronómicas, el sol se elevará a las 08:47 y se ocultará a las 18:16. Por otro lado, la salida de la luna tendrá lugar a las 17:28, brindando un espectáculo nocturno en el cielo despejado.