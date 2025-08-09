Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 9 de agosto de 2025

Condiciones Meteorológicas

Hoy en Salta, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas llegarán a los 3.4°C, mientras que los vientos tendrán una velocidad moderada de hasta 8 km/h. La mañana será adecuada para disfrutar de actividades al aire libre, aunque quizás un abrigo ligero sea necesario.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde, las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 21.2°C. Aunque se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, se espera un descenso en la velocidad del viento, asegurando un ambiente más calmado. La humedad relativa rondará el 47%, proporcionando una sensación térmica agradable. Para aquellos interesados en actividades nocturnas, la noche traerá una ligera disminución en la temperatura, pero las condiciones meteorológicas generales serán cómodas para disfrutar al aire libre.