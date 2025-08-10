Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

domingo, 10 de agosto de 2025, 06:01

Pronóstico del Clima en Catamarca

Hoy Catamarca se presenta con un clima predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas que variarán entre los 6.4°C y los 23.7°C. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 33 km/h, lo que ayudará a refrescar el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, el cielo continuará mostrando pocas nubes, y no se esperan precipitaciones significativas. Las temperaturas estarán rondando los 23.7°C, brindando una atmósfera cálida pero confortable. Por la noche, las condiciones climáticas no variarán significativamente, manteniéndose las temperaturas agradables alrededor de los 18°C. La humedad seguirá alta, oscilando cerca del 65%, por lo que, si tienes planes al aire libre, asegúrate de llevar una chaqueta ligera.

Este domingo en Catamarca, el amanecer se producirá alrededor de las 08:12, mientras que el anochecer será a las 18:33. El atardecer ofrecerá una combinación ideal para observar los cambios del cielo.

Recuerda siempre estar atento a los cambios climáticos súbitos y planificar tus actividades con el pronóstico del tiempo como aliado.