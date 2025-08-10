Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

Clima Diario

Pronóstico del tiempo para hoy en Ciudad De Buenos Aires

En Ciudad De Buenos Aires, este clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que variarán desde los 8.6°C en horas de la mañana hasta alcanzar los 16°C hacia el mediodía. La humedad será un factor considerable hoy alcanzando niveles de hasta 78%. Durante la jornada, los vientos soplarán con una velocidad máxima de 8 km/h, proporcionando un ambiente fresco para quienes transiten al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga cercana a los 15°C, con el cielo aún nublado, lo que podría generar una sensación térmica un poco más baja. Aunque la probabilidad de precipitaciones es del 0%, no se descarta algún cambio climático inesperado hambriento por la inestabilidad atmosférica. Ya entrada la noche, el termómetro marcará descensos progresivos, llevando el mercurio a mínimos de 8.6°C.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 10 de agosto de 2025

El primer rayo de luz solar romperá el horizonte a las 07:57, mientras que el reencuentro con la oscuridad acontecerá a las 17:50. Estos fenómenos astronómicos aportan al reloj biológico de la ciudad un sentido del tiempo particularmente marcado por los cambios de estación.