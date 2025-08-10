Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

Clima Diario
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 10 de agosto de 2025, 06:00

Pronóstico del tiempo para hoy en Ciudad De Buenos Aires

En Ciudad De Buenos Aires, este clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que variarán desde los 8.6°C en horas de la mañana hasta alcanzar los 16°C hacia el mediodía. La humedad será un factor considerable hoy alcanzando niveles de hasta 78%. Durante la jornada, los vientos soplarán con una velocidad máxima de 8 km/h, proporcionando un ambiente fresco para quienes transiten al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga cercana a los 15°C, con el cielo aún nublado, lo que podría generar una sensación térmica un poco más baja. Aunque la probabilidad de precipitaciones es del 0%, no se descarta algún cambio climático inesperado hambriento por la inestabilidad atmosférica. Ya entrada la noche, el termómetro marcará descensos progresivos, llevando el mercurio a mínimos de 8.6°C.

El primer rayo de luz solar romperá el horizonte a las 07:57, mientras que el reencuentro con la oscuridad acontecerá a las 17:50. Estos fenómenos astronómicos aportan al reloj biológico de la ciudad un sentido del tiempo particularmente marcado por los cambios de estación.