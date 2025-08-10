Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

Hoy en Mendoza, el clima presentará condiciones de lluvia leve con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre 6.6°C como mínima y alcanzarán un máximo de 17.5°C. A medida que avanzamos hacia la tarde, los vientos soplarán a una velocidad máxima de 13 km/h, mientras que la humedad se mantendrá alta.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche, las condiciones continuarán siendo similares, con periodos de nubosidad y posibles lluvias leves. Las temperaturas tienden a mantenerse estables, y el viento podría alcanzar una velocidad de 12 km/h, lo que añade una sensación templada al ambiente.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Recomendamos llevar paraguas y abrigarse adecuadamente debido a la presencia de humedad y posibles lluvias. Mantente informado del clima consultando fuentes confiables para evitar sorpresas climáticas durante el día.