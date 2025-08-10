Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

Clima diario

En Neuquén, el clima para la mañana del domingo 10 de agosto de 2025 presentará condiciones de parcialmente nuboso. Las temperaturas rondarán entre los 4.9°C como mínima y alcanzarán los 17°C como máxima. Este día se caracterizará por una brisa moderada con velocidades de viento de hasta 27 km/h. La humedad promedio se mantendrá cerca de un 60%, ofreciendo un ambiente relativamente seco y propicio para las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y noche, las condiciones de parcial nubosidad se mantendrán en la región, conservando las temperaturas en un rango agradable. No se espera lluvia, lo que permitirá desarrollar actividades recreativas o culturales sin mayores inconvenientes. El viento persistirá pero disminuirá levemente en su intensidad, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida y confortable para los residentes y visitantes de Neuquén. Los amantes de las observaciones astronómicas podrán disfrutar de cielos despejados y la caída del sol alrededor de las 18:16 horas. Así, el día culminará con un ocaso seco característico del clima de esta época del año.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 10 de agosto de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:22 AM, iluminando la jornada desde temprano. Se espera que el atardecer ocurra hacia las 18:16 PM, dando paso a una noche cristalina perfecta para la admiración del cielo nocturno. Este ciclo de salida y puesta del sol enmarca un día claro y en general luminoso.

“Hoy será un gran día para disfrutar de todas las oportunidades que ofrece Neuquén, desde caminatas al aire libre hasta tardes de relajación bajo un cielo sereno”