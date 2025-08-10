Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 10 de agosto de 2025, 06:03

En Neuquén, el clima para la mañana del domingo 10 de agosto de 2025 presentará condiciones de parcialmente nuboso. Las temperaturas rondarán entre los 4.9°C como mínima y alcanzarán los 17°C como máxima. Este día se caracterizará por una brisa moderada con velocidades de viento de hasta 27 km/h. La humedad promedio se mantendrá cerca de un 60%, ofreciendo un ambiente relativamente seco y propicio para las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y noche, las condiciones de parcial nubosidad se mantendrán en la región, conservando las temperaturas en un rango agradable. No se espera lluvia, lo que permitirá desarrollar actividades recreativas o culturales sin mayores inconvenientes. El viento persistirá pero disminuirá levemente en su intensidad, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida y confortable para los residentes y visitantes de Neuquén. Los amantes de las observaciones astronómicas podrán disfrutar de cielos despejados y la caída del sol alrededor de las 18:16 horas. Así, el día culminará con un ocaso seco característico del clima de esta época del año.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 10 de agosto de 2025

También podría interesarte

Un alivio en la temperatura: cuál será el día más caluroso del fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

Un alivio en la temperatura: cuál será el día más caluroso del fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

Cambio sorpresa en el pronóstico del tiempo: a qué hora llueve en la Ciudad de Buenos Aires

Cambio sorpresa en el pronóstico del tiempo: a qué hora llueve en la Ciudad de Buenos Aires

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:22 AM, iluminando la jornada desde temprano. Se espera que el atardecer ocurra hacia las 18:16 PM, dando paso a una noche cristalina perfecta para la admiración del cielo nocturno. Este ciclo de salida y puesta del sol enmarca un día claro y en general luminoso.

“Hoy será un gran día para disfrutar de todas las oportunidades que ofrece Neuquén, desde caminatas al aire libre hasta tardes de relajación bajo un cielo sereno”