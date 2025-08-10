Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 10 de agosto de 2025

Clima en Santa Fe

Hoy en Santa Fe, el clima contará con condiciones despejadas. A lo largo de la mañana, el cielo estará parcialmente nublado mientras las temperaturas se mantienen alrededor de 8.9°C. La humedad relativa variará entre 52% y 85%, brindando un ambiente fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y la noche, las condiciones de clima continuarán siendo variables con temperaturas que llegarán hasta los 18.5°C. Sin lluvias previstas durante el día, la velocidad del viento promedio alcanzará los 21 km/h, generando una brisa tenue en la ciudad.