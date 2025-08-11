Fuerte en vitaminas e ideal para el frío: cuál es la mejor combinación de frutas y verduras para hacer un licuado mágico

En invierno, es muy usual que reemplacemos los vegetales por comidas más calóricas. Sin embargo, este jugo es la solución.

Smoothie Foto: Pexels

Llegó el invierno y las bebidas frías, tales como los licuados o los jugos de fruta, comenzaron a desplazarse, al igual que las ensaladas y otras formas de comer vegetales.

Sin embargo, pocos saben que, incluso durante los días con temperaturas bajo cero, hay ciertos licuados que pueden hacerse calientes, para no perder el gusto ni los nutrientes que necesitamos.

Smoothie Foto: Pexels

Estos licuados calientes, también conocidos como smoothies de invierno, son una fuente directa de vitaminas, minerales y antioxidantes, que ayudan al cuerpo a mantenerse sano y activo, protegiéndolo de los virus respiratorios. Solo basta con mezclar algunos ingredientes en una licuadora y obtener el jugo ideal para comenzar el día.

Otro beneficio de estos smoothies de invierno, aparte del aporte nutricional, es que generan una sensación de confort y saciedad que ayuda a enfrentar el frío. Los vegetales y las frutas ideales para esta combinación son la zanahoria, la naranja y el jengibre.

Esta combinación no solamente aporta un intenso sabor, sino que además es una gran fuente de vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico y ayuda a prevenir resfriados. Por otro lado, los minerales de la zanahoria aportan salud a la visión y la piel, además de crear un efecto antiinflamatorio.

Por último, este licuado caliente es perfecto para la indigestión, ya que alivia molestias estomacales y reduce la inflamación gracias a la incorporación del jengibre.

Paso a paso, cómo hacer licuado de vegetales caliente

Ingredientes:1 naranja pelada

1 zanahoria mediana (cocinada al vapor o hervida)

1 rodaja pequeña de jengibre fresco

1 taza de leche vegetal caliente (almendras, avena, etc.)

1 cucharadita de miel (opcional, para endulzar)

Smoothie Foto: Pexels

Instrucciones: Prepará los ingredientes: Pela la naranja y asegurate de que la zanahoria esté cocida (puede ser al vapor o hervida, pero que esté tierna). Corta una rodaja pequeña de jengibre fresco.

Calentá la leche vegetal: Calienta una taza de leche vegetal (sin que hierva, para conservar los nutrientes). Debe estar caliente pero manejable.

Licúa todo: Coloca la naranja pelada, la zanahoria cocida, el jengibre, la leche vegetal caliente y, si querés, la cucharadita de miel en una licuadora. Procesá hasta que la mezcla esté cremosa y homogénea.

Serví y disfrutá: Vierte el licuado en una taza y tomalo calentito. Es perfecto para el desayuno, una merienda o después de entrenar.