Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 11 de agosto de 2025

Clima Diurno

Hoy en la ciudad de Buenos Aires, el clima amanece con cielo parcialmente nuboso y una temperatura que comenzará en 5.6°C. A medida que avance la mañana, las temperaturas alcanzarán un máximo de 15.7°C, lo que hace necesario considerar ropa abrigada para salir al exterior. Los vientos serán moderados con una velocidad promedio de 21 kilómetros por hora, generando una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche se mantendrá el cielo parcialmente cubierto. Aunque no se espera lluvia, la temperatura se mantendrá estable con ligeras variaciones, oscilando entre los 10°C y 13°C. La humedad relativa del día alcanzará cifras cercanas al 92%, haciendo que la sensación de frescor sea predominante. Las ráfagas de viento podrán aumentar ocasionalmente, reforzando la sensación de frescor.

Recomendamos disfrutar del día al aire libre con medidas de abrigo adecuadas, y recordar que las condiciones de visibilidad serán óptimas para actividades al exterior.