Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 11 de agosto de 2025

lunes, 11 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo para hoy en la mañana en Salta

Hoy en Salta, en la mañana, se reporta un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, ofreciendo un inicio del día ligeramente fresco. Se espera que la humedad alcance niveles máximos de 91%. El viento estará presente con una velocidad que podría llegar a los 8 km/h, generando suaves brisas que acompañarán el inicio de la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y la noche, el clima continuará con características similares. Las temperaturas aumentarán, rozando un máximo diario de 21.2°C. La velocidad del viento podría alcanzar los 9 km/h, lo que aportará una sensación de frescura por momentos. Aunque se mantendrán las nubes, no se anticipa precipitaciones para estas horas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 11 de agosto de 2025

El sol hará su aparición a las 08:03 y se esconderá en el horizonte a las 18:40. Se podrá disfrutar de aproximadamente 10 horas y 37 minutos de luz diurna. Estos horarios permitirán tener momentos oportunos para disfrutar de actividades al aire libre durante el día.