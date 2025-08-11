Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 11 de agosto de 2025

Tiempo y clima

Este lunes Tucumán se despierta con un clima caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de 8.5°C durante temprano en la mañana, presentando una sensación fresca que se mantendrá hasta que el sol toma su camino alcista. La humedad promedio rondará el 41% lo que provoca una atmósfera ligeramente seca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, alcanzándose las temperaturas máximas alrededor de 22.4°C. A lo largo del día, se experimentarán vientos suaves, llegando a una velocidad máxima de 7 km/h. La humedad se mantendrá en un valor promedio haciendo que el ambiente sea agradablemente fresco. Las probabilidades de precipitaciones se consideran mínimas, por lo que se espera un día sin lluvia.