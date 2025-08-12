Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

Estado del clima

Hoy en Buenos Aires, la jornada comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 5.6°C, mientras que los vientos soplarán con una velocidad media de 21 km/h. La humedad se situará alrededor del 92%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde y noche, el tiempo continuará mayormente nuboso, con temperaturas que podrían llegar a alcanzar los 15.7°C. Los vientos serán moderados, con velocidades hasta 10 km/h. La humedad relativa permanecerá elevada, creando un ambiente fresco y húmedo. Mientras la probabilidad de precipitaciones es baja, la noche traerá consigo un refresco.

Recuerde siempre llevar consigo un abrigo ligero y un paraguas por si acaso. La persistencia de la nubosidad podría sorprender con algunos chubascos inesperados.