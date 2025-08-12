Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

martes, 12 de agosto de 2025, 06:00

Hoy en Buenos Aires, la jornada comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 5.6°C, mientras que los vientos soplarán con una velocidad media de 21 km/h. La humedad se situará alrededor del 92%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde y noche, el tiempo continuará mayormente nuboso, con temperaturas que podrían llegar a alcanzar los 15.7°C. Los vientos serán moderados, con velocidades hasta 10 km/h. La humedad relativa permanecerá elevada, creando un ambiente fresco y húmedo. Mientras la probabilidad de precipitaciones es baja, la noche traerá consigo un refresco.

Recuerde siempre llevar consigo un abrigo ligero y un paraguas por si acaso. La persistencia de la nubosidad podría sorprender con algunos chubascos inesperados.