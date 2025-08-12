Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

Pronóstico diario
Canal 26
Por Canal 26
martes, 12 de agosto de 2025, 06:01

Hoy en Catamarca, el clima por la mañana se presenta con una sensación fría, con temperaturas mínimas de alrededor de 6.4°C. El cielo estará parcialmente nuboso, ofreciendo un respiro del sol directo. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga abrigado. Los vientos estarán soplando a una velocidad moderada, alcanzando los 21 km/h, contribuyendo a la frescura de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, se espera que el clima se mantenga consistente, con máximas alcanzando los 23.7°C. Las nubes continuarán presentes, salpicando el cielo, pero se anticipa más luz solar en comparación con la mañana. Los vientos, provenientes del norte, mantendrán una velocidad de hasta 33 km/h, aportando una brisa refrescante para quienes planean pasar tiempo al aire libre. Hacia la noche, la humedad alcanzará el 65%, lo cual podría agregar una sensación frescor que invita al descanso.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 12 de agosto de 2025

El amanecer en Catamarca se espera alrededor de las 8:12, mientras que el atardecer se dará a las 18:33. Con estas horas de luz, los ciudadanos tendrán amplias oportunidades para disfrutar del día, asegurándose de aprovechar al máximo las actividades antes de que la noche caiga sobre esta vibrante y linda región.