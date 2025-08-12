Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

Pronóstico diario

Hoy en Catamarca, el clima por la mañana se presenta con una sensación fría, con temperaturas mínimas de alrededor de 6.4°C. El cielo estará parcialmente nuboso, ofreciendo un respiro del sol directo. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga abrigado. Los vientos estarán soplando a una velocidad moderada, alcanzando los 21 km/h, contribuyendo a la frescura de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, se espera que el clima se mantenga consistente, con máximas alcanzando los 23.7°C. Las nubes continuarán presentes, salpicando el cielo, pero se anticipa más luz solar en comparación con la mañana. Los vientos, provenientes del norte, mantendrán una velocidad de hasta 33 km/h, aportando una brisa refrescante para quienes planean pasar tiempo al aire libre. Hacia la noche, la humedad alcanzará el 65%, lo cual podría agregar una sensación frescor que invita al descanso.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 12 de agosto de 2025

El amanecer en Catamarca se espera alrededor de las 8:12, mientras que el atardecer se dará a las 18:33. Con estas horas de luz, los ciudadanos tendrán amplias oportunidades para disfrutar del día, asegurándose de aprovechar al máximo las actividades antes de que la noche caiga sobre esta vibrante y linda región.