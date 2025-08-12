Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

Clima Diario

Estado del clima en Formosa para la mañana

Hoy en Formosa, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso desde las primeras horas del día. Las temperaturas irán desde un mínimo de 7.9°C alcanzando hasta 20.5°C en su punto máximo, esperado durante la tarde.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde, las temperaturas seguirán agradables, rondando los 20°C. Sin embargo, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de una jornada sin precipitaciones. Los vientos permanecerán con intensidad moderada, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h. La humedad relativa máxima será de 96%.