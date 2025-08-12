Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

martes, 12 de agosto de 2025

El clima durante la mañana

Este martes 12 de agosto de 2025, en Jujuy, se prevé una mañana con cielo despejado y una temperatura mínima de 4.2°C. Las condiciones serán favorables para actividades al aire libre, ya que no se esperan lluvias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, se anticipa un ligero aumento de la temperatura máxima, alcanzando hasta 18.4°C. El cielo seguirá parcialmente nuboso. Los vientos registrarán una velocidad máxima de 13 km/h, proporcionando una brisa suave. La humedad relativa alcanzará un máximo de 85%, lo cual es óptimo para disfrute al aire libre. Aunque no se esperan lluvias, es recomendable mantener precaución por los objetos que puedan moverse con el viento.