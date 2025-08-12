Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

martes, 12 de agosto de 2025

En Mendoza, el clima de la mañana se caracterizará por condiciones parcialmente nubosas, con una temperatura mínima de 6.6°C. A medida que avance la mañana, los vientos serán notables, alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h y se espera un entorno seco con humedad rondando el 37%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán parcialmente nubosas, con una temperatura que llegará a los 17.5°C, marcando el máximo del día. La velocidad del viento se incrementará ligeramente, alcanzando hasta 13 km/h, mientras que la humedad se mantendrá por debajo del 62%. Durante este periodo, no se prevén lluvias ni modificaciones significativas en el clima.