Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

En Mendoza, el clima de la mañana se caracterizará por condiciones parcialmente nubosas, con una temperatura mínima de 6.6°C. A medida que avance la mañana, los vientos serán notables, alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h y se espera un entorno seco con humedad rondando el 37%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas seguirán parcialmente nubosas, con una temperatura que llegará a los 17.5°C, marcando el máximo del día. La velocidad del viento se incrementará ligeramente, alcanzando hasta 13 km/h, mientras que la humedad se mantendrá por debajo del 62%. Durante este periodo, no se prevén lluvias ni modificaciones significativas en el clima.