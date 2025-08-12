Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

Clima en Salta

El clima para la mañana en Salta

Este martes, el clima en Salta presentará condiciones parciales de nubosidad durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas comienzan en los 7.5°C, ofreciendo una atmósfera fresca al amanecer. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 45%, mientras que los vientos provenientes del suroeste alcanzarán una velocidad máxima de 40.1 km/h, aportando frescura a la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que avanza la tarde, se espera que las temperaturas máximas lleguen a 45.6°C. El cielo continuará con intervalos nubosos, y la sensación en general será cálida. Durante las horas nocturnas, el clima se mantendrá estable, sin precipitaciones previstas para el día. Además, los vientos disminuirán en intensidad, generando una atmósfera más tranquila. La probabilidad de lluvia es casi inexistente, así que no se prevén interrupciones por condiciones meteorológicas adversas.

Observaciones astronómicas para hoy

En cuanto a los eventos astronómicos, el amanecer está previsto a las 08:03, mientras que el atardecer será a las 18:40. Estas condiciones favorecen a quienes desean aprovechar al máximo la luz del día para sus actividades.

Recuerda que el clima en esta región puede variar rápidamente, siempre es bueno estar informado.