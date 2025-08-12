Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

martes, 12 de agosto de 2025

Hoy, en San Juan, el clima se presentará con una leve nubosidad durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 9.2°C, brindando un ambiente fresco para iniciar el día. A medida que avance la mañana, la temperatura irá subiendo gradualmente. Se recomienda salir con abrigo ligero y un paraguas por posibles lluvias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y la noche, se espera que el tiempo continúe parcialmente nuboso con una temperatura máxima que rondará los 20.4°C. La humedad alcanzará un índice del 61%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h. El clima durante estas horas será agradable, pero es prudente estar preparado para unos vientos sutiles provenientes del oeste-noroeste.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 12 de agosto de 2025

El sol saldrá a las 8:29 y se pondrá a las 18:37, brindando un total de 10 horas y 8 minutos de luz solar. Aproveche este tiempo para realizar actividades al aire libre antes del atardecer. La luna también tiene su protagonismo hoy, con su salida a las 17:55 y su puesta a las 8:00 del día siguiente, en una fase de cuarto menguante.