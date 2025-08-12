Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

Tiempo hoy

Pronóstico del clima para la mañana

En la mañana de hoy, se espera un cielo parcialmente nuboso en San Luis, con temperaturas mínimas que rondarán los 7.5°C. Los vientos soplarán de forma moderada con una velocidad media de aproximadamente 22 km/h. La clima será agradable, ideal para actividades al aire libre. La humedad máxima se estima en 66%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde, las condiciones climáticas en San Luis seguirán siendo similares, con una temperatura máxima alcanzando los 17.7°C. Durante la noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, pero sin probabilidad de lluvia. La brisa se mantendrá con una velocidad constante. Recomendamos estar preparado para las variaciones de temperatura que pueden ocurrir a medida que avance la noche.