Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

Clima en Santa Fe

Este martes, según el clima en Santa Fe, comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que se moverán entre 7.9°C a 18.5°C. Durante la mañana, se espera que la humedad ronde el 85%, mientras que el viento soplará a una velocidad máxima de 11 km/h. No se anticipan precipitaciones, lo que sugiere una mañana seca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

A medida que avanzamos hacia la tarde y noche, las condiciones continuarán similares, con cielos mayormente despejados. La temperatura máxima alcanzará los 18.5°C, y los vientos registrarán una velocidad de hasta 21 km/h. La humedad se mantendrá, proporcionando una sensación de confort en el ambiente. Una jornada propicia para actividades al aire libre.