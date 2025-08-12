Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

Clima Diario

Pronóstico del tiempo para hoy en Santiago Del Estero

Hoy, martes 12 de agosto de 2025, en Santiago Del Estero, el día comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 9.5°C. Se espera que el clima sea fresco, pero sin probabilidades de lluvia. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 11 km/h, lo que contribuirá a mantener una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde y noche, las condiciones cambiarán levemente. La temperatura máxima alcanzará los 22°C, y se mantendrá el cielo parcialmente nuboso. El viento aumentará ligeramente su velocidad, alcanzando los 16 km/h, pero no se esperan precipitaciones. La humedad relativa del ambiente estará en torno al 63%, proporcionando un ambiente cómodo para las actividades al aire libre.

Para quienes tengan interés en observaciones astronómicas, el sol aparecerá a las 8:04 y se esconderá a las 18:29, mientras que la luna despuntará a las 7:32 y se ocultará a las 17:49, lo cual ofrece una buena ventana de tiempo para disfrutar del cielo estrellado.