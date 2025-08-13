Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

El Clima Hoy

Hoy en Catamarca, el clima será predominante despejado con leves nubes durante la mañana. La temperatura mínima de 6.4°C se registrará en las primeras horas del día, ofreciendo un inicio fresco pero lo suficientemente agradable para realizar actividades al aire libre. La humedad relativa alcanzará un valor del 37%, aportando una sensación de frescura. Los vientos soplarán a una velocidad moderada de hasta 33 km/h, proveniente mayormente del noreste.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, el cielo continuará con nubes dispersas mientras la temperatura máxima alcanzará los 23.7°C, brindando un entorno cálido a medida que el día avanza. La humedad podría sentirse menos al descender al 30%, mientras los vientos alcanzan picos de 21 km/h, manteniendo la sensación térmica agradable. Durante la noche, se espera que las condiciones de cielos despejados persistan, permitiendo disfrutar de una velada tranquila. Se recomienda vestimenta acorde para cuando desciendan las temperaturas de cara a la siguiente jornada.

Observaciones astronómicas

Para los amantes de la observación astronómica, el amanecer en Catamarca será a las 08:12 y el sol se ocultará a las 18:33, proporcionando un marco ideal para disfrutar de un cielo estrellado la noche del miércoles.