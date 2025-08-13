Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Clima en Mendoza
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 13 de agosto de 2025

En Mendoza, el clima estará marcado por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas en la mañana se mantendrán frescas, oscilando entre los 6.6°C y alcanzando un máximo de 17.5°C hacia el mediodía. La probabilidad de precipitaciones es baja, y los vientos estarán presentes con una velocidad que podría alcanzar hasta 11 km/h. Para más detalles sobre el clima, visite el sitio especializado en clima .

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde y noche, el panorama se mantendrá similar, con temperaturas que descenderán ligeramente. La máxima alcanzará los 17.5°C y los vientos persistirán, aunque de manera más moderada. No se esperan lluvias significativas durante este periodo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 13 de agosto de 2025

Hoy en Mendoza, el sol saldrá a las 8:34 y se pondrá a las 18:35, brindando un día de aproximadamente diez horas de luz natural. Los aficionados a las observaciones astronómicas podrán disfrutar de una noche despejada, ideal para visualizar estrellas.