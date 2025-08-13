Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

miércoles, 13 de agosto de 2025, 06:04

Hoy en Misiones, el clima estará mayormente despejado durante la mañana. Las temperaturas mínimas se sitúan alrededor de los 6.8°C, mientras que los vientos soplarán a una velocidad media de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Para la tarde y noche, se espera que continúe el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas estarán alrededor de 18.2°C y la humedad se mantendrá en torno al 97%. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 16 km/h, ofreciendo una sensación térmica agradable.