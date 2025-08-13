Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Clima actual

Hoy en Neuquén, el clima se presentará parcialmente nuboso, con temperaturas que variarán entre los 4.9°C por la mañana y un máximo de 17°C durante la tarde. La velocidad del viento alcanzará los 13 km/h, proporcionando un ambiente agradable durante las horas matutinas. Este miércoles inicia con un amanecer fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nuboso, con las temperaturas alcanzando su punto más alto alrededor de los 17°C. El viento podría incrementar ligeramente su velocidad, con ráfagas de hasta 22 km/h. La humedad oscilará en torno al 55%, lo que proporciona un ambiente seco y cómodo para salir.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 13 de agosto de 2025

El amanecer está previsto para las 8:22 y el atardecer será a las 18:16, otorgando más de diez horas de luz natural para disfrute de todos los neuquinos que quieran aprovechar el día.