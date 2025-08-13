Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Clima y tiempo

Hoy, el clima en Río Negro va a presentar condiciones variadas a lo largo del día. Durante la mañana, se pronostica que el cielo estará mayormente soleado, con una temperatura mínima de 6.8°C. Serán horas ideales si tienes planeado realizar actividades al aire libre. La humedad relativa será del 45%, lo que brindará un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde, las temperaturas aumentarán alcanzando un pico máximo de 17.1°C, manteniendo el cielo parcialmente nublado. No se espera precipitación, así que se podría disfrutar de una jornada cálida y seca. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 22 km/h, por lo cual se recomienda llevar una chaqueta ligera. Durante la noche, el cielo seguirá despejado, con una temperatura agradable para un paseo nocturno.

Consulta más sobre el clima en otros puntos de Argentina visitando nuestro portal.