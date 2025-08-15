Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025
Hoy en Catamarca, el clima presentará una mañana con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas arrancarán en 6.4°C, brindando un comienzo del día ligeramente fresco. Se espera que los vientos tengan una velocidad máxima de 10 km/h, aportando una ligera brisa durante el amanecer.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, Catamarca seguirá gozando de un clima agradable con cielos mayormente despejados. Las temperaturas llegarán a un máximo de 23.7°C, haciendo que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre. Sin previsión de lluvias, el panorama se mantiene seco, acompañado de vientos suaves de hasta 21 km/h.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 15 de agosto de 2025
Para los apasionados de la astronomía, el sol hará su aparición a las 08:12 y se despedirá a las 18:33. La luz lunar acompañará con su salida a las 17:53, estableciendo un ambiente perfecto para la observación nocturna.