Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Clima en Catamarca

Hoy en Catamarca, el clima presentará una mañana con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas arrancarán en 6.4°C, brindando un comienzo del día ligeramente fresco. Se espera que los vientos tengan una velocidad máxima de 10 km/h, aportando una ligera brisa durante el amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, Catamarca seguirá gozando de un clima agradable con cielos mayormente despejados. Las temperaturas llegarán a un máximo de 23.7°C, haciendo que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre. Sin previsión de lluvias, el panorama se mantiene seco, acompañado de vientos suaves de hasta 21 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 15 de agosto de 2025

Para los apasionados de la astronomía, el sol hará su aparición a las 08:12 y se despedirá a las 18:33. La luz lunar acompañará con su salida a las 17:53, estableciendo un ambiente perfecto para la observación nocturna.