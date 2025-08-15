Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Tiempo y clima

Clima en Córdoba para la mañana de hoy, viernes 15 de agosto de 2025: el día comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 7.3°C. Se espera que los vientos soplen a una velocidad media de 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, seguirá el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas experimentarán un aumento, alcanzando un máximo de 21.9°C. La humedad se mantendrá alrededor del 31%, proporcionando un ambiente razonablemente seco.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Asegúrese de llevar una chaqueta ligera ya que puede haber un cambio brusco de temperatura entre el día y la noche. Si sale a caminar al aire libre, sería prudente prever los posibles vientos al finalizar el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 15 de agosto de 2025

El sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21. Es un buen momento para disfrutar de una puesta de sol en Córdoba.