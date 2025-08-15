Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Clima en Corrientes

Hoy en Corrientes, el clima se presenta mayormente despejado, con una sensación térmica agradable en horas de la mañana. Las temperaturas mínimas se sitúan alrededor de 8.2°C, con una humedad que oscila cerca del 89%. Los vientos soplan levemente desde el noreste con una velocidad aproximada de 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde, se mantendrán las condiciones parcialmente nubosas con una temperatura máxima de 18.8°C. Aunque el cielo permanecerá parcialmente nubloso, las chances de precipitaciones son mínimas, asegurando un ambiente templado y amable. Al atardecer, se recomienda llevar un abrigo ligero si planea salir, ya que la brisa del noreste podría incrementarse levemente a 18 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 15 de agosto de 2025

El amanecer en Corrientes está previsto para las 07:42, mientras que el ocaso se estima en las 18:08. La fase lunar se encuentra en su etapa de luna menguante, lo que ofrece noches oscuras ideales para la observación de las estrellas o revisitar la belleza natural de Corrientes bajo un cielo despejado.