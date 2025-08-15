Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Clima en Corrientes
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 15 de agosto de 2025, 06:02

Hoy en Corrientes, el clima se presenta mayormente despejado, con una sensación térmica agradable en horas de la mañana. Las temperaturas mínimas se sitúan alrededor de 8.2°C, con una humedad que oscila cerca del 89%. Los vientos soplan levemente desde el noreste con una velocidad aproximada de 12 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde, se mantendrán las condiciones parcialmente nubosas con una temperatura máxima de 18.8°C. Aunque el cielo permanecerá parcialmente nubloso, las chances de precipitaciones son mínimas, asegurando un ambiente templado y amable. Al atardecer, se recomienda llevar un abrigo ligero si planea salir, ya que la brisa del noreste podría incrementarse levemente a 18 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 15 de agosto de 2025

El amanecer en Corrientes está previsto para las 07:42, mientras que el ocaso se estima en las 18:08. La fase lunar se encuentra en su etapa de luna menguante, lo que ofrece noches oscuras ideales para la observación de las estrellas o revisitar la belleza natural de Corrientes bajo un cielo despejado.