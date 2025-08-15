Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Clima diario

En la mañana de hoy en Formosa, el clima será predominantemente despejado con una temperatura mínima de 7.9°C. La humedad matinal alcanzará un 46.2%, lo que hará que las condiciones sean frescas pero agradables. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 9 km/h, por lo que no habrá ráfagas considerables que puedan alterar el transcurrir del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde y noche, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado con una máxima de temperatura que rondará los 20.5°C. La humedad se mantendrá estable, sugiriendo una noche cómoda para actividades al aire libre. Los vientos durante estas horas tendrán una ligera brisa, alcanzando una velocidad máxima de 17 km/h.