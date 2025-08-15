Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Clima diario
viernes, 15 de agosto de 2025, 06:03

En la mañana de hoy en Formosa, el clima será predominantemente despejado con una temperatura mínima de 7.9°C. La humedad matinal alcanzará un 46.2%, lo que hará que las condiciones sean frescas pero agradables. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 9 km/h, por lo que no habrá ráfagas considerables que puedan alterar el transcurrir del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde y noche, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado con una máxima de temperatura que rondará los 20.5°C. La humedad se mantendrá estable, sugiriendo una noche cómoda para actividades al aire libre. Los vientos durante estas horas tendrán una ligera brisa, alcanzando una velocidad máxima de 17 km/h.