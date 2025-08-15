Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Clima Jujuy Hoy

El clima esta mañana en Jujuy se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, ofreciendo un amanecer fresco. La humedad se mantiene alrededor del 46%, y aunque no se espera precipitaciones, es importante llevar un abrigo ligero durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, se prevé que la temperatura máxima alcance los 18.4°C. El cielo permanecerá con algunas nubes, pero en general el tiempo se mantendrá agradable. Para la noche, la humedad nivelará al 85%, y los vientos podrían alcanzar los 22 km/h, generando una sensación un poco fresca. Se recomienda una vestimenta adecuada para disfrutar de una noche tranquila bajo las estrellas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 15 de agosto de 2025

El sol se espera que salga a las 08:01 y se oculte a las 18:41. Es un buen momento para actividades al aire libre durante el día siempre tomando en cuenta las protecciones adecuadas contra los elementos y el sol.

Es importante planificar actividades al aire libre temprano en la tarde para aprovechar la luz del día al máximo.