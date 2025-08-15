Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025
El clima esta mañana en Jujuy se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, ofreciendo un amanecer fresco. La humedad se mantiene alrededor del 46%, y aunque no se espera precipitaciones, es importante llevar un abrigo ligero durante las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Durante la tarde, se prevé que la temperatura máxima alcance los 18.4°C. El cielo permanecerá con algunas nubes, pero en general el tiempo se mantendrá agradable. Para la noche, la humedad nivelará al 85%, y los vientos podrían alcanzar los 22 km/h, generando una sensación un poco fresca. Se recomienda una vestimenta adecuada para disfrutar de una noche tranquila bajo las estrellas.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 15 de agosto de 2025
El sol se espera que salga a las 08:01 y se oculte a las 18:41. Es un buen momento para actividades al aire libre durante el día siempre tomando en cuenta las protecciones adecuadas contra los elementos y el sol.
Es importante planificar actividades al aire libre temprano en la tarde para aprovechar la luz del día al máximo.