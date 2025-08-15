Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Tiempo en Mendoza

Durante la mañana, Mendoza experimentará un clima caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.6 grados Celsius. La humedad alcanzará valores significativos, lo que podría generar una sensación térmica más fresca de lo esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

A medida que avance la jornada en Mendoza, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán aproximadamente los 17.5 grados Celsius. La velocidad del viento irá incrementándose a lo largo del día, con ráfagas que podrían llegar hasta los 22 km/h.