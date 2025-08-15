Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Clima diario

El clima en Misiones para la mañana de hoy muestra un cielo parcialmente nuboso con temperaturas frescas, empezando desde una mínima de 6.8°C. Los vientos estarán predominando desde el sector este con una velocidad media de 22 km/h, lo que provocará una sensación térmica aún más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Para la tarde y la noche, se espera que las condiciones climáticas sigan siendo parcialmente nubosas, con una máxima que alcanzará los 18.2°C. No hay probabilidades significativas de precipitación, por lo que el día será ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda abrigarse adecuadamente debido al viento. La humedad será moderada, alrededor del 51%, lo que puede proporcionar una sensación de mayor frescura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 15 de agosto de 2025

Hoy, en Misiones, el sol saldrá a las 07:30 y se pondrá a las 17:57. Con cielos despejados en el horizonte, se podrán disfrutar plenamentelas observaciones astronómicas.