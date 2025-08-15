Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Estado del tiempo en Neuquén

Este viernes en Neuquén se anticipa un clima típico de la región con lluvia débil intermitente y un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarían los 4.9°C, mientras que las máximas se ubicarán en torno a los 17°C. Los vientos estarán presentes desde temprano con una media de 13 km/h, lo que puede generar una sensación térmica ligeramente más fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y la noche, el clima se mantendrá nublado con posibilidades de algunas precipitaciones ocasionales. Aunque no habrá cambios drásticos en los niveles de humedad, que rondarán un 75%, los vientos incrementarán ligeramente hasta alcanzar velocidades de 27 km/h, haciendo que sea prudente llevar alguna prenda de abrigo. La presión atmosférica se mantendrá estable, contribuyendo a un clima sin eventos extremos.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Recomendamos a los habitantes y visitantes de Neuquén llevar un paraguas o impermeable para enfrentar las eventuales lloviznas. Además, no olvidar hidratarse regularmente, especialmente si pasan tiempo al aire libre bajo vientos intensos. Al conducir, extremar precauciones en las rutas y caminos, debido a las condiciones de poca visibilidad que podrían presentarse por la nube y la lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 15 de agosto de 2025

Para los interesados en observar eventos astronómicos, destacar que el sol saldrá a las 08:22 y se pondrá a las 18:16. Quienes disfrutan del cielo nocturno podrán aprovechar estos tiempos para admirar el crepúsculo y el amanecer, dos de los momentos más hermosos del día.