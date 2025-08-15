Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Tiempo y Clima

Hoy en la región de Río Negro, se espera un día con condiciones climáticas clima diversas. Por la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de los 6.8°C. Las condiciones serán favorables para un inicio de jornada templado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Hacia la tarde y noche, el clima se mantendrá con nubes parciales, y las temperaturas máximas alcanzarán los 17.1°C. Los vientos se pronostican con una velocidad media de 22 km/h, contribuyendo a una sensación de frescura durante la noche. La humedad alcanzará un máximo del 82%, por lo cual se recomienda considerar prendas adecuadas. En caso de lluvias, la probabilidad es baja, pero siempre es bueno estar preparados, manteniendo un paraguas a mano.