Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Clima actual

Clima matutino en Salta

Hoy en Salta, el clima durante la mañana estará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se registrarán alrededor de 3.4°C, y la humedad será del 91%. Se espera calma y tranquilidad durante las primeras horas del día, sin probabilidad de lluvia. El viento soplará con una velocidad moderada de aproximadamente 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que avanza el día, las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 21.2°C. La tarde se presentará un poco más cálida comparada con la mañana. Aunque el cielo permanecerá durante todo el día parc...ientas veces. Así que, si decides aprovechar las actividades al aire libre, no olvides tu protector solar.