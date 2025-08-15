Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

viernes, 15 de agosto de 2025, 06:06

Hoy en San Luis, el clima estará marcado por cielos parcialmente nubosos en horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7.5°C y alcanzarán máximas de 17.7°C durante el día. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde y noche, se mantendrá un ambiente templado con vientos constantes en dirección del noreste. La humedad relativa del aire alcanzará un máximo de 66%, lo cual podría incrementar la sensación térmica. No se esperan precipitaciones significativas, manteniendo el tiempo estable hasta el anochecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 15 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:25 de la mañana y se esconderá a las 18:24, brindando un día con muchas horas de luz para diversas actividades al aire libre.