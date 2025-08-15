Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 15 de agosto de 2025

Clima diario

Hoy en San Luis, el clima estará marcado por cielos parcialmente nubosos en horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 7.5°C y alcanzarán máximas de 17.7°C durante el día. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde y noche, se mantendrá un ambiente templado con vientos constantes en dirección del noreste. La humedad relativa del aire alcanzará un máximo de 66%, lo cual podría incrementar la sensación térmica. No se esperan precipitaciones significativas, manteniendo el tiempo estable hasta el anochecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 15 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:25 de la mañana y se esconderá a las 18:24, brindando un día con muchas horas de luz para diversas actividades al aire libre.