Después del domingo 17 de agosto, cuándo es el próximo feriado en Argentina

La Ley 27.399 habilita al Poder Ejecutivo Nacional a establecer hasta tres días feriados o no laborables adicionales por año con la finalidad de promover la actividad turística. Conocé la fecha para agendarla.

Calendario, feriado. Foto: Pexels.

Luego del feriado del 17 de agosto por el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín, muchos argentinos ya se preguntan cuándo llegarán los próximos días para descansar o recargar energías con un viaje.

En este marco, el próximo feriado nacional será el domingo 17 de agosto, cuando se conmemore el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín. No obstante, en dicha fecha habrá fin de semana largo.

De acuerdo al calendario nacional, el próximo feriado será en octubre porque en septiembre no hay ninguno. Hablamos del domingo 12 de octubre, en el que será celebrado el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Pero solo afectará a quienes trabajan ese día y no habrá ningún fin de semana largo hasta noviembre.

Próximo fin de semana largo en noviembre

Será de cuatro días: viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre.

El viernes será un día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el jueves 20.

La armada anglo-francesa fuerza su paso a través de la Vuelta de Obligado, pintura de Manuel Larravide

¿Qué feriados quedan en 2025?