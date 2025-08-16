Llega el agua: a qué hora se larga a llover en la Ciudad de Buenos Aires este sábado 16 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el fin de semana comenzará con precipitaciones en el territorio porteño y sus alrededores.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA/Daniel Vides.

Este fin de semana comienza con una desmejora notable en las condiciones meteorológicas en la Ciudad de Buenos Aires. Antes de la llegada del Día del Niño 2025, se darán lluvias sobre el territorio porteño, por lo que será necesario salir a la calle con paraguas para no pasar malos momentos.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este sábado 16 de agosto se darán algunas precipitaciones, algo que se agregará a las bajas temperaturas que pasan por CABA y sus alrededores.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: NA

A qué hora llueve este sábado 16 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires

En detalle, el pronóstico del SMN apuntó que las condiciones empezarán a desmejorar desde la mañana, con un cielo mayormente nublado. Sin embargo, lo peor llegará horas después, con el agua presente en la Ciudad de Buenos Aires.

Las lluvias aisladas llegarán desde la tarde de este sábado 16. Las probabilidades tocan el 40%, además de que las previsiones señalan que las precipitaciones se extenderán hasta la noche inclusive.

A qué hora llueve en la Ciudad de Buenos Aires este sábado 16 de agosto. Foto: SMN

En cuanto a la temperatura, los valores se ubicarán entre los 7°C y 13°C, una leve suba con respecto a los días previos. Además, más allá de las lluvias, no habrá fuertes ráfagas de viento que compliquen aún más las condiciones.

Un punto a tener en cuenta es que un pequeño cambio en el pronóstico señala que se mantendrán las lluvias sobre el territorio porteño por más tiempo del esperado. Para la madrugada del domingo 17, se esperan algunas lloviznas, que no se extenderán en el tiempo, según indicó el SMN.

Cómo estará el clima durante el Día del Niño 2025 en la Ciudad de Buenos Aires

Este domingo 17 de agosto se celebrará el Día del Niño 2025 en Argentina. Esta fecha, que suele reunir a las familias, no presenta fuertes lluvias, hasta el momento, más allá de que las condiciones no serán las mejores.

El clima para el Día del Niño en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

El frío seguirá sobre la Ciudad de Buenos Aires, con una variación de entre 11°C y 15°C en el termómetro. Además, se darán algunas lloviznas durante la madrugada, mientras que luego pasará a estar entre nublado y mayormente nublado en el resto del día.

Esto llevará a que haya pocas chances de disfrutar de un agradable día al aire libre, por lo que puede haber cambios de planes armados previamente.