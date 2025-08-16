No solo con salsa: la forma de preparar polenta para que sea más nutritiva y deliciosa
Los orígenes de la polenta se remontan al siglo XV en Italia, aunque con el tiempo la receta fue evolucionando hasta convertirse en el plato que conocemos hoy. Este tradicional alimento a base de harina se destaca por su versatilidad y practicidad, ideal para disfrutar de un buen plato caliente en los días de invierno.
Si bien la forma más común de prepararla es con salsa y queso cremoso, también existen otras variantes para no aburrirse. La polenta con espinaca salteada y queso azul es una receta gourmet que promete sorprender al paladar. Lo mejor de todo: solo requiere 30 minutos y utiliza ingredientes que todos tienen en casa.
Además, se puede servir tanto como plato principal como acompañamiento de carnes al horno. La espinaca no solo aporta color y frescura, sino que también contrasta perfectamente con la intensidad del queso azul.
Sin embargo, el queso puede reemplazarse por el que se prefiera. También se le puede agregar un huevo poché por encima para convertirla en una comida completa, con carbohidratos y proteínas.
Receta de polenta con espinaca y queso azul
Ingredientes
Esta receta rinde 3 a 4 porciones como plato principal o 6 porciones si se sirve como guarnición y el tiempo de preparación es de 30 minutos.
- 1 taza de polenta instantánea (de cocción rápida)
- 3 tazas de agua o caldo de verduras
- 200 g de hojas de espinaca fresca (puede ser también espinaca congelada, escurrida)
- 100 g de queso azul (roquefort, gorgonzola o similar)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 diente de ajo picado
- Sal al gusto
- Pimienta negra recién molida al gusto
- Opcional: nuez moscada o nueces picadas para decorar
Paso a paso
- Calentar el agua o caldo en una cacerola mediana con una pizca de sal.
- Una vez que rompa el hervor, reducir el fuego e incorporar la polenta en forma de lluvia, mezclando de manera constante con cuchara de madera para evitar la formación de grumos.
- Cocinar a fuego medio-bajo durante 5 a 7 minutos (en el caso de la polenta instantánea), removiendo hasta obtener una textura cremosa.
- En paralelo, calentar el aceite de oliva en una sartén y sofreír el ajo picado hasta que comience a dorarse ligeramente.
- Agregar la espinaca y saltear durante 2 a 3 minutos hasta que reduzca su volumen. Condimentar con sal y pimienta a gusto.
- Incorporar la espinaca salteada a la polenta cocida y mezclar hasta integrar por completo.
- Servir caliente en platos individuales y distribuir el queso azul desmenuzado por encima para que se funda con el calor del plato.
- Finalizar con un toque de pimienta negra o nuez moscada. Opcional: se puede decorar con nueces picadas para aportar textura y sabor.