No solo con salsa: la forma de preparar polenta para que sea más nutritiva y deliciosa

Con algunos ingredientes simples y solo 30 minutos, se puede transformar en una receta más nutritiva, sabrosa y original, ideal para salir de la rutina sin complicarse.

Polenta con salsa. Foto: Instagram @hernanbaez.cruz

Los orígenes de la polenta se remontan al siglo XV en Italia, aunque con el tiempo la receta fue evolucionando hasta convertirse en el plato que conocemos hoy. Este tradicional alimento a base de harina se destaca por su versatilidad y practicidad, ideal para disfrutar de un buen plato caliente en los días de invierno.

Si bien la forma más común de prepararla es con salsa y queso cremoso, también existen otras variantes para no aburrirse. La polenta con espinaca salteada y queso azul es una receta gourmet que promete sorprender al paladar. Lo mejor de todo: solo requiere 30 minutos y utiliza ingredientes que todos tienen en casa.

Además, se puede servir tanto como plato principal como acompañamiento de carnes al horno. La espinaca no solo aporta color y frescura, sino que también contrasta perfectamente con la intensidad del queso azul.

La nueva forma de preparar la polenta para no comer siempre lo mismo. Foto: Pexels

Sin embargo, el queso puede reemplazarse por el que se prefiera. También se le puede agregar un huevo poché por encima para convertirla en una comida completa, con carbohidratos y proteínas.

Receta de polenta con espinaca y queso azul

Ingredientes

Esta receta rinde 3 a 4 porciones como plato principal o 6 porciones si se sirve como guarnición y el tiempo de preparación es de 30 minutos.

1 taza de polenta instantánea (de cocción rápida)

3 tazas de agua o caldo de verduras

200 g de hojas de espinaca fresca (puede ser también espinaca congelada, escurrida)

100 g de queso azul (roquefort, gorgonzola o similar)

2 cucharadas de aceite de oliva

1 diente de ajo picado

Sal al gusto

Pimienta negra recién molida al gusto

Opcional: nuez moscada o nueces picadas para decorar

Polenta con espinaca, la nueva forma de reversionar un clásico. Foto: Instagram @laburratafiambreria

Paso a paso