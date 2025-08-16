Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025
Pronóstico del tiempo para la mañana en Buenos Aires
Este sábado en Buenos Aires, el clima presentará un estado de débil nubosidad, con temperaturas mínimas que rondan los 5.6°C. Durante las primeras horas del día, se espera una humedad del 92% y vientos que alcanzarán hasta 21 km/h. Aunque la lluvia no está pronosticada, el aire fresco matutino será una constante en la jornada.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
La tarde y la noche continuarán con temperaturas agradables, alcanzando una máxima de 15.7°C. Aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado, se mantendrá sin precipitaciones significativas. Los vientos serán leves, con una velocidad aproximada de 10 km/h, proporcionando una atmósfera tranquila y fresca. Se recomienda llevar algún abrigo, especialmente al anochecer, cuando las temperaturas tienden a descender significativamente.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 16 de agosto de 2025
Hoy, el sol hará su aparición sobre la ciudad a las 08:05, y el ocaso estará programado para las 17:52. Es un excelente día para disfrutar de actividades al aire libre, teniendo en cuenta el tiempo limitado de luz diurna.