Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Clima y Viento

Pronóstico del tiempo para la mañana en Buenos Aires

Este sábado en Buenos Aires, el clima presentará un estado de débil nubosidad, con temperaturas mínimas que rondan los 5.6°C. Durante las primeras horas del día, se espera una humedad del 92% y vientos que alcanzarán hasta 21 km/h. Aunque la lluvia no está pronosticada, el aire fresco matutino será una constante en la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

La tarde y la noche continuarán con temperaturas agradables, alcanzando una máxima de 15.7°C. Aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado, se mantendrá sin precipitaciones significativas. Los vientos serán leves, con una velocidad aproximada de 10 km/h, proporcionando una atmósfera tranquila y fresca. Se recomienda llevar algún abrigo, especialmente al anochecer, cuando las temperaturas tienden a descender significativamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 16 de agosto de 2025

Hoy, el sol hará su aparición sobre la ciudad a las 08:05, y el ocaso estará programado para las 17:52. Es un excelente día para disfrutar de actividades al aire libre, teniendo en cuenta el tiempo limitado de luz diurna.