Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Clima diario

El clima en Catamarca para la mañana

En la mañana de este sábado 16 de agosto de 2025, en Catamarca se anticipa un clima parcialmente nuboso y las temperaturas matutinas se registrarán mínimas alrededor de 6.4°C. No se espera precipitación significativa, ya que la probabilidad de lluvias se mantiene baja. Los vientos soplarán a una velocidad media de 22 km/h, haciendo que el día tenga una sensación fresca, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, las temperaturas aumentarán y podrían alcanzar un máximo de 23.7°C. A pesar de un aumento en las temperaturas, las condiciones del clima seguirán siendo parciales dentro de un panorama nuboso. La humedad también aumentará, alcanzando un porcentaje máximo del 65%. Los vientos continuarán, pero con ráfagas ocasionales. La margen de precipitaciones se mantiene baja, perfecto para disfrutar una caminata vespertina.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 16 de agosto de 2025. Se espera que el sol tenga su salida a las 08:12 y se esconda hacia las 18:33. Aprovecha la luz del día para realizar tus tareas diarias.