Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Clima Hoy

Pronóstico del clima en la mañana para Ciudad De Buenos Aires

El clima de la mañana en Ciudad De Buenos Aires estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C mientras que las máximas alcanzarán los 16°C. La humedad relativa será alta, con un porcentaje del 78%. Se recomienda llevar una campera ligera si sale a caminar en la mañana para evitar el frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, brindándonos una visión clara del horizonte. Las temperaturas máximas alcanzarán los 16°C, haciéndolo un buen momento para actividades al aire libre. Durante la noche, las condiciones continuarán siendo similares, con una ligera disminución en las temperaturas y pocos cambios en la nubosidad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 16 de agosto de 2025

El amanecer se espera a las 07:57 y el atardecer a las 17:50, por lo que se recomienda aprovechar al máximo la luz del día.