Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025
Esta mañana en Córdoba se presenta con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán desde una mínima de 7.3°C, elevándose gradualmente conforme avance el día. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 23 km/h, mientras que la humedad se mantendrá alrededor del 54%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Por la tarde, las condiciones en Córdoba mantendrán su tendencia parcialmente nubosa con temperaturas que podrían llegar a un máximo de 21.9°C. Durante la noche, es probable que las temperaturas desciendan lentamente, pero sin llegar a los niveles de la madrugada.
Es destacable mencionar que la probabilidad de precipitación es baja, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin inconvenientes mayores.