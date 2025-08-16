Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Pronóstico diario

Esta mañana en Córdoba se presenta con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán desde una mínima de 7.3°C, elevándose gradualmente conforme avance el día. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 23 km/h, mientras que la humedad se mantendrá alrededor del 54%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde, las condiciones en Córdoba mantendrán su tendencia parcialmente nubosa con temperaturas que podrían llegar a un máximo de 21.9°C. Durante la noche, es probable que las temperaturas desciendan lentamente, pero sin llegar a los niveles de la madrugada.

Es destacable mencionar que la probabilidad de precipitación es baja, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin inconvenientes mayores.