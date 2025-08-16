Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Clima actual
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 16 de agosto de 2025, 06:02

El clima en Corrientes hoy

Este clima del sábado en Corrientes tendrá un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas fluctuaran con una mínima de 8.2°C y una máxima de 18.8°C durante el día. No se prevén precipitaciones importantes, ya que la humedad será del 89% y el viento soplará con una velocidad media de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avance la tarde hacia la noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares, aunque la temperatura irá en descenso. El ocaso del sol está programado para las 18:08, momento en el cual las condiciones seguirán siendo favorables para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas: a qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 16 de agosto de 2025

El amanecer será a las 7:42 horas, brindando una luz suave a las primeras horas del día. El ocaso se espera para las 18:08, dejando un paisaje nocturno despejado, poco ideal para quienes disfrutan de las observaciones estelares y de la luz de la luna.