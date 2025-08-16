Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Clima actual

El clima en Corrientes hoy

Este clima del sábado en Corrientes tendrá un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas fluctuaran con una mínima de 8.2°C y una máxima de 18.8°C durante el día. No se prevén precipitaciones importantes, ya que la humedad será del 89% y el viento soplará con una velocidad media de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avance la tarde hacia la noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares, aunque la temperatura irá en descenso. El ocaso del sol está programado para las 18:08, momento en el cual las condiciones seguirán siendo favorables para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas: a qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 16 de agosto de 2025

El amanecer será a las 7:42 horas, brindando una luz suave a las primeras horas del día. El ocaso se espera para las 18:08, dejando un paisaje nocturno despejado, poco ideal para quienes disfrutan de las observaciones estelares y de la luz de la luna.