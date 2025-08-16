Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025
En la mañana de Entre Ríos, se experimentará un clima ligeramente nublado, con temperaturas que comenzarán cerca de 7.8°C. Clima adecuado para quienes disfrutan de temperaturas frescas. La humedad será alta, alrededor del 82%, y los vientos soplarán a una velocidad máxima de 13 km/h, aportando una sensación más fresca al ambiente. No se esperan lluvias significativas en esta franja horaria, lo que permitirá condiciones favorables para actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos
Avanzada la tarde, las nubes continuarán dispersándose lentamente, aunque el cielo se mantendrá parcialmente nublado. La temperatura máxima llegará a los 17.2°C, una marca bastante estable para un día de invierno. En cuanto al viento, su velocidad máxima alcanzará los 15 km/h, incrementando ligeramente la sensación térmica fresca.
Por la noche, las condiciones climáticas garantizarán cielos despejados, disminuyendo la cobertura nubosa. Las temperaturas descenderán gradualmente, manteniéndose entre 7°C y 10°C. Sin precipitaciones en el pronóstico, Entre Ríos disfruta de un día tranquilo.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 16 de agosto de 2025
El sol saldrá a las 07:58 y se pondrá a las 18:05, proporcionando un día de 10 horas y 7 minutos de luz solar. Las condiciones astronómicas propicias para observaciones del cielo nocturno, con buena visibilidad.
