Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 16 de agosto de 2025

Clima diario

Hoy en Formosa, el clima se presenta con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, ofreciendo un ambiente fresco al comenzar el día. A lo largo de la jornada, la humedad alcanzará un promedio del 41%. Los vientos soplarán suavemente desde el sureste, con una velocidad promedio de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde, se espera que las temperaturas suban hasta un máximo de 20.5°C, manteniéndose las mismas condiciones de nubosidad parcial. Durante la noche, el cielo continuará con algunas nubes, pero sin precipitaciones significativas. Se recomienda disfrutar de la jornada al aire libre, manteniendo una vestimenta adecuada al variado rango térmico estimado para el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 16 de agosto de 2025

Este sábado, el amanecer en Formosa se producirá alrededor de las 07:37, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 18:08. Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, la salida de la luna se espera para las 17:29 y se pondrá a las 07:02 del día siguiente.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Formosa

Se sugiere llevar una chaqueta ligera por la mañana y aplicar protección solar durante la tarde debido a periodos de intensa radiación solar. Una buena hidratación es esencial, así como evitar exposiciones prolongadas al sol en las horas de mayor radiación.